Заметала следы преступления? В квартире убитых Тарховых в Самаре провели уборку, ее заказала внучка Катя

В декабре 2024 года Катя написала и попросила помощь в уборке, сообщил свидетель Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

После убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи внучка Екатерина заказала клининг в их квартире. О подробностях на заседании суда 9 июля рассказала женщина, которую Тархова просила помочь с уборкой 5-комнатной квартиры площадью 205 квадратных метров.

«В декабре 2024 года Катя написала и попросила помощь в уборке», – рассказала свидетельница.

Екатерина Тархова просила тщательную уборку, чтобы обсудить условия, обещала прислать фото и видео квартиры, но так и не сделала этого. Она снова обратилась к свидетельнице 30 декабря, заказала уборку на ближайшую возможную дату. Клининг был готов приехать только 10 января, за услуги попросили 30 тысяч рублей.

В ходе заседания адвокаты отдельно уточнили, мыли ли холодильник изнутри. Свидетельница ответила, что эта услуга входит в уборку. По версии следствия, внучка Тарховых Екатерина с помощью сообщников сначала отравила бабушку и дедушку, потом расчленила их тела, прокрутила через мясорубку, смешала с гречкой и выкинула. Вероятно, вопрос про холодильник был связан с тем, что Тархова могла какое-то время хранить там останки убитых, но официального подтверждения этому нет.

Ранее другой свидетель рассказал, что после убийства Екатерина Тархова избавлялась от дорогой мебели, так как якобы планировала ремонт. Рабочие, которых она вызвала, почувствовали запах ладана в квартире.

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