Ладан скрывал запах смерти: в Самаре свидетель рассказал, как Екатерина Тархова избавлялась от дорогой мебели убитых родных

Вывоз мебели Екатерина объяснила скорым ремонтом. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

На суде по Тарховым в Самаре выступил свидетель, которого Екатерина вызвала вместе с другими рабочими ломать мебель и вывозить мусор. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара».

18 января к дому Тарховых подъехали грузчики. Диван, шкаф, письменный стол, обувница - все это Тархова поручила уничтожить. По словам свидетеля, мебель была хорошая, не из дешевых. Некоторые вещи грузчики забирали себе - пару столиков и кресло, но потом им сказали все вернуть.

В тот день в квартире был и сын Тарховой, Екатерина постоянно загоняла мальчика в комнату, когда он выходил. Вывоз мебели объяснила скорым ремонтом. Она сразу обозначила рабочим, что лишних вопросов задавать не нужно. Периодически выходила в другую комнату и с кем-то говорила по телефону, плотно закрывая за собой дверь.

Свидетель заметил стойкий запах ладана в квартире, который распространился даже на 1 и 3 этаж в подъезде. Екатерина объяснила, что ее бабушка сильно верующий человек. Возможно, Тархова выбрала ладан из-за его способности заглушать другие ароматы. Ою этом запахе рассказывали уже несколько свидетелей.

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