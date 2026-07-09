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НовостиПроисшествия9 июля 2026 13:32

На фото из суда в Самаре попала необычная деталь: что она говорит о состоянии внучки-убийцы Екатерины Тарховойвидео

Екатерина Тархова о перевязанном пальце в Самаре: «Загноился, инфекция попала»
Авторы (2):
Ирина СИНЕГУБОВА
Анастасия СЕМДЯНОВА
Екатерина Тархова ответила на вопрос журналиста «КП-Самара».

Екатерина Тархова ответила на вопрос журналиста «КП-Самара».

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Уже на нескольких заседаниях в Самарском областном суде по делу об убийстве Тарховых в глаза бросается необычная деталь – перебинтованный палец Екатерины Тарховой. Что с ней могло случиться в СИЗО, о каком ее состоянии говорит перебинтованный палец – оставалось загадкой. В четверг, 9 июля, корреспондент «КП-Самара» задала главной обвиняемой вопрос и узнала, что же с ее пальцем.

«У меня загноился палец, инфекция туда попала. Обрабатываю по возможности», – рассказала внучка Тарховых.

Екатерина Тархова о перевязанном пальце в Самаре: «Загноился, инфекция попала»

Видео: Анастасия Семдянова

Палец перебинтован уже несколько заседаний.

Палец перебинтован уже несколько заседаний.

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

На суде в Самаре выступил врач, который рассказал о другом случае с пальцем Екатерины. По его словам, 28 декабря 2024 года Тархова обратилась в медицинский центр из-за кровотечения из пальца, у нее отслоился ноготь. Женщине обработали палец и рекомендовали через день приходить на перевязки. Она появилась в клинике еще раз, но больше перевязки не делала. Может ли тот случай быть связан с расчленением родных, пока неизвестно.

«КП-Самара» продолжает вести трансляцию с заседания, следить за ней можно по ссылке.

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