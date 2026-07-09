Женщина и мужчина направили ходатайство, в котором попросили допросить их раньше. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Появились фото и видео родственников сообщников Екатерины Тарховой Марина и Бичико Метревели. Они пришли на суд дать показания. Как оказалось, Метревели выступят со стороны обвинения. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из Самарского облсуда.

Ранее женщина и мужчина направили ходатайство, в котором попросили допросить их раньше. В качестве причины назвали то, что будут отсутствовать в России три месяца. При этом Метревели категорически возражают против фото и видео, опасаясь за личную безопасность членов своей семьи

Появились фото и видео Метревели на суде по Тарховым в Самаре 9 июля Видео: Анастасия Семдянова

Суд принял решение допросить их 14 июля. Напомним, грузинский клан может быть замешан в убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. По версии следствия, Светлана Метревели была организатором ОПГ, сначала она предложила своему племяннику Дмитрию вступить в преступную группу, а затем такое же предложение поступило Екатерине Тарховой. Отмечается, что на тот момент Екатерина была в плохих отношениях с матерью, бабушкой и дедушкой.

Марина и Бичико являются детьми еще одной обвиняемой Таисии Киселевой – матери Светланы. По словам самой Екатерины, они с ним виделись, когда она приходила к Киселевой домой.