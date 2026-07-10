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НовостиОбщество10 июля 2026 10:57

В Самаре хотят обустроить стационар в бывшем здании арбитражного суда

На общественных слушаниях в Самаре обсудят новую жизнь бывшего здания арбитражного суда
Александра ТАЙБАТРОВА
Медицинское учреждение могут разместить на месте, где раньше работал суд

Медицинское учреждение могут разместить на месте, где раньше работал суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В бывшем здании арбитражного суда Самарской области могут разместить медицинский стационар. Общественные слушания о судьбе здания на улице Авроры, 148 в Самаре проводит мэрия.

Слушания продлятся до 30 июля. Самарцы могут высказать свое мнение насчет размещения медицинского учреждения на месте бывшего суда.

Арбитражный суд Самарской области находился в здании на улице Авроры до конца 2020 года. Позже суд переехал в историческое здание на улице Самарской, 203Б. Там он начал работу с 23 ноября 2020 года – и продолжает до сих пор.

В 2023 году сообщалось, что бывшее здание арбитража продали за 256 миллионов рублей.

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