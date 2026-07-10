В Самаре хотят обустроить стационар в бывшем здании арбитражного суда

Медицинское учреждение могут разместить на месте, где раньше работал суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В бывшем здании арбитражного суда Самарской области могут разместить медицинский стационар. Общественные слушания о судьбе здания на улице Авроры, 148 в Самаре проводит мэрия.

Слушания продлятся до 30 июля. Самарцы могут высказать свое мнение насчет размещения медицинского учреждения на месте бывшего суда.

Арбитражный суд Самарской области находился в здании на улице Авроры до конца 2020 года. Позже суд переехал в историческое здание на улице Самарской, 203Б. Там он начал работу с 23 ноября 2020 года – и продолжает до сих пор.

В 2023 году сообщалось, что бывшее здание арбитража продали за 256 миллионов рублей.

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