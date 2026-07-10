Жители Самары заполонили пляжи в пятницу 10 июля

Жарким пятничным вечером у берега Волги буквально яблоку некуда упасть Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Вечером 10 июля самарцы буквально заполонили пляжи. Как сообщают подписчики «КП-Самара», жарким пятничным вечером у берега Волги буквально яблоку некуда упасть.

Кто-то ловит теплые лучи солнца, которое скоро спрячется за горизонтом. Некоторые самарцы купаются. А десятки людей на пляжах занимаются спортом, в том числе играют в волейбол.

В Самарской области установилась 30-градусная жара. Но скоро ей на смену могут прийти дожди и грозы: ухудшение погоды прогнозируют уже в выходные. Так что ловим момент – и наслаждаемся теплом!

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