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НовостиПроисшествия12 июля 2026 17:17

Аэропорт Самары закрыли второй раз за день вечером 12 июля

В самарском аэропорту ввели временные ограничения на полеты
Ирина СИНЕГУБОВА
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 12 июля, вечером в Самарской области объявили план «ковер» и закрыли воздушное пространство на всех высотах в районе аэропорта Курумоч. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов», – рассказали в Росавиации.

С чем связаны ограничения, пока неизвестно. На момент публикации никакие режимы беспилотной или ракетной опасности в регионе не введены.

Напомним, утром 12 июля вражеские БПЛА атаковали Самарскую область: один человек погиб, трое пострадали, повреждены дома и промпредприятие. Аэропорт тоже закрывали, там задерживалось на вылет 10 рейсов.

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