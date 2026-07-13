На фоне жары река прогрелась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области на фоне жары река прогрелась до +25,5 градусов. Рассказываем про температуру воды в Волге на 13 июля 2026 года. Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».

Вода в водохранилищах заметно прогрелась, на Куйбышевском у Тольятти ее температура достигла +25,5 градусов. Температура воды на Саратовском водохранилище у Сызрани лишь немного уступает тольяттинской и прогрелась до +25 градусов. У Самары же температура Волги составила +22,6 градусов.

Жители региона устремляются на пляжи, особенно в выходные. Сотни самарцев уже купаются на обновленных городских пляжах.

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