В Самарской области с 13 июля продлили лимиты на продажу топлива

Установлен предельный объем отпуска топлива в одни руки: бензин – не более 40 литров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 13 июля в Самарской области продлили лимиты на продажу топлива. Такое решение принял штаб под председательством губернатора Вячеслава Федорищева. Меры направлены на то, чтобы стабилизировать ситуацию с топливом и обеспечить бесперебойное снабжение им для населения и оперативных служб.

«Установлен предельный объем отпуска топлива в одни руки: бензин – не более 40 литров», – напомнила пресс-служба правительства Самарской области.

Дизельное топливо для легковых автомобилей можно купить не более 100 литров, а для грузовиков – до 300 литров. Чтобы не допустить спекулятивных схем продажи топлива, его отпускают только в баки транспорта. Залить бензин или дизель в канистру и другую емкость пока нельзя.

По словам врио министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова, в регионе есть топливо, но на некоторых заправках могут быть перебои. Крупные АЗС работают штатно.

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