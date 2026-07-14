В Самарской области пропал пенсионер 4 июля, его ищут до сих пор

Штаб завершил работу, поиск продолжается в информационном режиме. Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт» Самарской области

В Самарской области 4 июля пропал 82-летний Олег Барышников. На его поиски отправлялись добровольцы, в Сухой Вязовке под Самарой три раза работал оперативный штаб. Поисковики прочесывали лес, но найти пенсионера пока так и не удалось. Сообщается, что он может страдать провалами в памяти.

«Штаб завершил работу, поиск продолжается в информационном режиме», – сообщила пресс-служба «ЛизаАлерт» Самарской области.

Ранее Олег Барышников уже пропадал. В мае года он с 4-летним внуком потерялся в лесу в районе Нового Буяна. Пропавших искали с собаками и беспилотниками и благополучно нашли.

На этот раз пенсионер потерялся один. Родные не оставляют надежд найти его живым и здоровым. Любую информацию, которая поможет найти 82-летнего мужчину, просят сообщать по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал