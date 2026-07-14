«Катя говорила, что мать ее сживает»: представительница клана Метревели выступила на суде по убийству Тарховых в Самаре

Екатерина Тархова и Марина Метревели познакомились в 2018 или 2019 году Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Продолжается седьмое судебное заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Сегодня показания дает представительница клана Метревели – Марина. По версии следствия, ее сестра Светлана была организатором убийства из-за границы. А племянник Дмитрий в Самаре помогал внучку Тарховых Екатерине травить родных, а потом расчленять тела и избавлять от останков.

Катя и Марина Метревели, которая является косметологом, познакомились в 2018 или 2019 году по рекомендации общих знакомых. В суде Метревели заявила, что за все время они встречались 3-4 раза. Но, судя по всему, отношения были довольно близкими, так как Катя жаловалась Марине на родных.

«Катя звонила и говорила, что ее сживает мать и просила приехать в Грузию к родственникам», – рассказала свидетельница в суде.

По словам Метревели, ее родственники на тот момент сдавали койко-место в Грузии, и она была готова рекомендовать им Катю. Внучка Тарховых на тот момент жила у подруги матери, возможно, речь идет о Елене Братчиковой. И денег на поездку за границу у нее не было.

Екатерина Тархова попросилась на ночевку у матери Метревели Таисии Киселевой в Самаре, а потом все-таки отправилась в Грузию к Светлане Метревели.

Напомним, что Таисия Киселева является второй подсудимой. Ее обвиняют в содействии при продаже автомобиля убитой Натальи Тарховой. По словам Марины Метревели, Таисии уехала из Самары в январе 2025 года, но в мае-июне вернулась, после чего ее задержали.

Прямая трансляция из зала суда 14 июля доступна по ссылке.

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