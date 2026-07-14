«Не видел его четыре года»: сообщник Тарховой Дмитрий Метревели оказался сыном Бичико

Бичико Метревели является отцом предполагаемого соучастника убийства Тарховых Дмитрия Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

На суде по делу об убийстве Виктора и Натальи Тарховых в Самаре продолжают допрашивать свидетелей. 14 июля показания дал Бичико Метревели, представитель грузинского клана, членов которого считают соучастниками преступления. По версии следствия, сестра Бичико Светлана Метревели могла руководить убийством из-за границы. А сын Бичико Дмитрий, как предполагается, помогал внучке Тарховых Екатерине убивать и расчленять тела родных.

По словам Бичико Метревели, сына он не видел примерно четыре года, так как после развода бывшая жена и дети не хотели выходить на связь. С сестрой Светланой не виделся и того больше, около восьми лет, но регулярно общался по телефону.

В декабре 2024 года Бичико и Дмитрий общались по переписке, но отец не знал, что его сын находится в Самаре – об этом факте ему позже рассказали следователи. Где сейчас находится Дмитрий, отец не знает: мужчина вместе с тетей Светланой объявлен в розыск.

Ранее показания в суде давала сестра Светланы и Бичико Метревели Марина. Она пригрозила подать в суд за клевету на Екатерину Тархову и отрицала факт получения от нее 15 миллионов рублей. Также женщина рассказала об отношениях в клане Метревели. Племянника Дмитрия она видела три года назад на свадьбе. Тогда же на свадьбе между Мариной и Светланой произошло недопонимание, и с тех пор сестры не общаются.

«КП-Самара» ведет прямую трансляцию из зала суда 14 июля, все подробности громкого дела читайте по ссылке.

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