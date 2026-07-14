«Это клевета»: свидетель Метревели на суде по убийству Тарховых опровергла информацию о получении денег от Екатерины

Метревели несколько раз назвала слова Тарховой клеветой Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре 14 июля проходит очередной суд по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. В страшном преступлении подозревают их единственную внучку Екатерину. По версии следствия, у нее были сообщники. Светлана Метревели могла руководить преступлением из-за границы. Ее племянник Дмитрий, как полагают следователи, помогал убивать Тарховых в Самаре, а потом сбежал за границу. Мать Светланы Таисия Киселева содействовала продаже машины убитой Натальи Тарховой: ее задержали и тоже судят. А вот Светлана и Дмитрий Метревели находятся в розыске.

14 июля в суде Самары показания дает представительница клана Метревели Марина, сестра Светланы и тетя Дмитрия. Она уже рассказала, что Екатерина Тархова жаловалась ей на мать и просила помощи. Екатерина на суде задала Марине несколько вопросов, и в итоге их общение стало похоже не перепалку.

Екатерина спросила у Марины, знает ли та, что она давала деньги ее матери Таисии Киселевой. Метревели заявила, что дети пожилой женщины сами в состоянии обеспечить ее всем необходимым. Она отрицает и тот факт, что сама получала деньги от Тарховой, наоборот, по ее словам, она давала Кате деньги взаймы.

«Это клевета!», – несколько раз повторила Марина Метревели во время суда.

Она пригрозила подать на Екатерину Тархову в суд за клевету о том, что Марина Метревели получила от нее 15 миллионов рублей в одной из гостиниц Самары. Вероятно, речь идет о взятке, за которую мать Екатерины Людмилу Тархову обещали выпустить из тюрьмы. Для этого Тарховы продали свою дачу в Гранном под Самарой. Клеветой назвала Метревели и обвинения в продаже органов.

Станет ли Екатерина Тархова фигурантом еще одного уголовного дела, на этот раз – о клевете, пока не ясно. А что происходит в суде 14 июля, читайте в прямой трансляции на сайте «КП-Самара».

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