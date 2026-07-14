Семена-космонавты после полета на «Бион-М» №2 дали всходы в Самаре

Первые проростки появились еще в апреле Фото: Алина Кавтаськина

В Самарском Ботаническом саду взошли семена редких растений, побывавшие в космосе на борту «Бион-М» №2. Предварительные итоги полевого эксперимента показали, что полет не навредил посевам. Об этом сообщил Самарский университет им. Королева.

«Погодные условия на Земле повлияли на семена сильнее, чем космическая радиация и перепады температур на орбите», — отметили биологи.

Первые проростки появились еще в апреле. Среди них василек Талиева, ясенец жестколистный, мак прицветниковый и другие виды. Сейчас растения перешли к самостоятельному фотосинтезу. До конца лета их планируют пересадить на новую площадку рядом с действующим местом произрастания. За состоянием растений следят постоянно.

Напомним, в университете отобрали семена для уникального эксперимента. После чего ученые отправили в космос потомков семян-космонавтов. На борту самарской орбитальной лаборатории проводили эксперименты над мышами, мухами и семенами растений. Вернувшиеся из космоса семена посадили в Ботаническом саду Самары и начали их исследовать.

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