«Зенит» отказал «Крыльям Советов» в рассрочке по долгу за трансфер Сергеева

Переговоры между клубами продолжаются Фото: ПФК «Крылья Советов»

«Зенит» отказался предоставлять самарским «Крыльям Советов» рассрочку по долгу за трансфер Ивана Сергеева. Из-за долга в 100 миллионов рублей самарский клуб не может регистрировать новых футболистов. Об этом сообщает Sport Baza.

«Руководство «Крыльев» несколько раз связывалось с чемпионами России, чтобы те смягчили позицию. Среди вариантов обсуждалась рассрочка с небольшими процентами, однако в «Зените» ответили отказом», — по информации из канала.

Переговоры между клубами продолжаются. Стороны пытаются найти компромисс.

Напомним, «Крылья Советов» могут попасть под трансферный бан из-за долга перед «Зенитом», однако гендиректор Джабраилов заявил о скором возврате долга.

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