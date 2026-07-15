В Тольятти водитель Skoda сбил 6-летнего ребенка в жилой зоне

Ребенок переходил проезжую часть Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти 14 июля водитель сбил 6-летнего пешехода, когда тот переходил дорогу в жилой зоне. Ребенок получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«41-летний водитель автомобиля Skoda Octavia двигался в жилой зоне со стороны улицы Офицерской в направлении улицы Полякова. В районе дома № 77 по Южному шоссе он допустил наезд на ребенка», — рассказали в ведомстве.

Пешеход переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. ДТП произошло в 18:10.

Напомним, 15-летний водитель мопеда Darex столкнулся с 11-летним водителем электросамоката. А в Красноглинском районе пешеход попал под колеса машины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал