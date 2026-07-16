Екатерина Тархова после убийства в Самаре хотела снять уединенный домик

Свидетель на суде рассказала, что Тархова интересовалась отдыхом на турбазе и спрашивала, много ли там людей Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Свидетели продолжают давать показания на суде по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Одна из свидетельниц рассказала о необычном поведении их внучки Екатерины, которую и считают главной подозреваемой в этом преступлении.

В первых числах января Тархова позвонила на турбазу, расположенную на озере Снежное, и стала расспрашивать про условия пребывания – якобы она планировала устроить там романтический вечер с мужчиной. Особенно ее интересовало, много ли там народу, и есть ли подход к воде. Екатерина Тархова обещала позже перезвонить, но так и не сделала этого и турбазой больше не интересовалась.

Действительно ли она планировала организовать романтический вечер? Или рассчитывала избавиться от останков убитых бабушки и дедушки в уединенном месте, сбросив их тела в воду? Пока эти вопросы остаются без ответов. По версии следствия, Тарховых отравили, потом расчленили, останки прокрутили через мясорубку, смешали с гречкой и выкинули в мусорку. Что еще происходило на заседании 16 июля, читайте в прямой трансляции «КП-Самара».

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