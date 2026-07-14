Азот для расчленения, пакеты с останками и поездка к сообщникам в Грузию: Екатерина Тархова активно реагировала на свидетелей в Самаре 14 июля

Екатерина задавала много вопросов свидетелям. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Во вторник, 14 июля 2026 года, в Самарском областном суде прошло седьмое заседание по делу о жестоком убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. В этот раз главная обвиняемая Екатерина вела себя как никогда активно. Такую бурную реакцию вызвало первое выступление родственников ее предполагаемых сообщников Метревели. Внучка Тарховых не могла усидеть на месте и задавала много вопросов. Новые свидетели рассказали про то, как Екатерина закупалась сухим льдом и азотом, а также улетала в Грузию перед преступлением. А после ее видели с загадочными черными пакетами и сообщником. Итоги седьмого заседания – в материале «КП-Самара».

Больше 200 л азота

На суде продолжается допрос многочисленных свидетелей. Один из них работал в магазине. Именно он продавал Тарховой сухой лед и азот, с помощью которых она вместе с сообщником замораживала и расчленяла тела бабушки и дедушки, по версии следствия. «КП-Самара» вела прямую трансляцию прямо с заседания.

«Катя обратилась по объявлению и покупала азот якобы для шоу на новогодние праздники. В начале января 2025 года она приезжала с одним водителем, потом с другим, всего была три раза. Купила несколько баллонов, оплатив наличными. Температура жидкого азота составляет -170 градусов. Каждый баллон может держать ее примерно месяц», – рассказал продавец.

Тархова закупалась жидким азотом в большом количестве. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Покупка азота его не удивила, так как его приобретают круглый год, а вот объем шокировал. В общей сложности Екатерина забрала от 210 до 280 литров жидкого азота. По словам мужчины, она стала первой, кто купил такой большой объем из физлиц. Женщина также говорила, что баллоны нужны для крио-шоу на улице Ленинградской.

Родственники сообщников Метревели

О выступлении на суде Марины и Бичико Метревели мы уже подробно рассказали в отдельном материале. Их первое появление состоялось на прошлом заседании 9 июля. Они просили позволить им выступить раньше, но не успели. Сама Екатерина Тархова бурно отреагировала на них уже тогда, сказав: «Из-за этих людей у меня нет бабушки и дедушки». Сильная реакция была и в этот раз.

У еще одной обвиняемой 79-летней Таисии Киселевой четверо детей: Ирина, Светлана, Марина и Бичико. По версии следствия, Светлана Метревели и была организатором убийства Тарховых, в этом ей помогал племянник Дмитрий (сын Бичико).

По словам Марины, она оказывала Екатерине косметологические услуги. Но при этом, что странно, разрешала ночевать, оказывала помощь и подсказала, куда можно поехать в Грузию. Где та и познакомилась с будущей сообщницей Светланой. У внучки Тарховой в то время были плохие отношения с семьей и она искала поддержки у Метревели.

Марина Метревели начала нервничать во время дачи показаний. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Свидетельница знала, что Екатерина уезжала в Грузию перед убийством Тарховых, при этом она отрицает получение денег и интерес к ее наследству. В ходе заседания Людмила Тархова разозлилась и задала Марине вопрос: «Как часто вы помогаете чужим детям, которые рассказывают о плохих отношениях со своими родителями?».

«Не так часто ко мне обращаются с такими просьбами, но так как за Катю попросила еще одна девочка, то почему бы не помочь, если человек хочет где-то на время отдохнуть. Я кому угодно могу подсказать хорошие места в Грузии, где можно побывать и вкусно поесть», – ответила Марина.

Бичико Метревели рассказал на заседании, что не видел своего сына Дмитрия уже четыре года, а близко они не общаются около 12 лет после развода с женой. Свидетель утверждает, что он не знал никого из Тарховых, в том числе Екатерину. Хотя сама внучка экс-мэра говорила, что виделась с ним в гостях у Таисии Киселевой и общалась за кружкой чая. О возможной причастности своих родственников к убийству Виктора и Натальи Бичико сказал:

«Светлана в своей жизни может в чем-то виновата и была, но не было такого, чтобы она кого-то убивала или делала что-то подобное. Мне кажется, что это какая-то подстава просто».

Бичико говорит, что не видел сына Дмитрия четыре года. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Екатерина своими вопросами снова наводит на мысли, что Бичико мог проявлять к ней симпатию как к женщине, интересовался у своей матери можно ли с ней построить отношения, предлагал открыть бизнес. Ранее Тархова уже заявляла, что она виделась с сыном Киселевой, когда приходила к ней в гости и они все вместе пили чай:

«Я приходила в гости к Таисии Киселевой, мы пили чай. У нее в гостях бывал ее сын Бичико, который как-то сказал, что я хорошая, воспитанная, из приличной семьи. Таисия тогда заявила, мол, было бы хорошо, если бы вы поженились».

Внучка экс-мэра задавала очень много вопросов, хотя на прошлых заседаниях почти всегда молчала и никак не взаимодействовала со свидетелями. А тут она вся взбудоражилась и спрашивала уточнение одно за другим, чем заставила свидетелей понервничать и судью делать всем замечания.

Дед запрещал работать?

Четвертым свидетелем выступила бывшая подруга Екатерины Елизавета, с которой она знакома с 2020 года. Сначала они очень часто общались, иногда ходили друг к другу в гости, виделись в ресторанах, караоке. Однако дружба продлилась меньше года, в январе 2021-го они уже перестали общаться.

«Были моменты, когда я понимала, что не хочу этого общения. Последней каплей стало то, что Катя попросила меня посидеть с ее ребенком 2-3 часа, а сама вернулась под утро. Для меня это было безответственно, и я перестала общаться. Были и другие неприятные ситуации, мне казалось, что она может меня обманывать», – вспоминает свидетельница.

Подруга Екатерины рассказала о сложных отношениях в семье. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Елизавета знала о не очень дружественных отношениях в семье Тарховых, но про финансы и ссоры не спрашивала. Была в курсе, что бабушка и дедушка снимали для нее квартиру и давали деньги на жизнь. По ее словам, как-то Екатерина сказала: «Как я могу идти работать, у нас громкая фамилия, дедушка запретил».

«У Кати была комфортная жизнь: няня, такси, рестораны. Но я также знаю, что Катя была в поиске денег. С Мариной Метревели я тоже знакома, мы ходили к ней на процедуры, иногда она была в нашей компании. Ей будто и правда было интересно с нами, мы не чувствовали подвоха. Разговаривали о вещах, выпечке, поездке за грибами – о житейском и девчачьем», – объяснила Елизавета.

Билеты для сообщников, загадочные пакеты и взлом машины

Еще одним свидетелем выступила работница турагентства. В конце декабря 2024 года и в начале января 2025 года Екатерина звонила узнать, когда начнет работать офис. Она хотела купить билет. Однако женщина не знала, что Тархова в итоге покупала билет для Таисии Киселевой. Ранее соседка внучки экс-мэра рассказывала, что покупала билеты на авиарейсы для ее сообщников – Таисии Киселевой и Дмитрия Метревели.

А сосед по подъезду Виктора Тархова при даче показаний вспомнил, как в начале января видел Екатерину с темноволосым мужчиной. Они заходили и заносили вещи, а на въезде перед шлагбаумом стоял их автомобиль. По описанию свидетеля мужчина крепкого телосложения, восточной внешности с бородкой и усами подходит под внешний вид Дмитрия Метревели.

Сосед Виктора видел его внучку с сообщником. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«Они несли в каждой руке черные пакеты, которые были чем-то наполнены. Создавалось ощущение, что внутри не тяжелые предметы, а объемные. В этот же день я вернулся домой, а лифт сломан. Я заметил приоткрытую дверь в квартиру Тарховых, но не стал заглядывать. На лестничной клетке стояла Катя в верхней одежде», – поделился сосед.

4 января он пошел чистить снег во дворе и увидел внучку Тарховых одну. Она несла очень объемный пакет на вытянутой руке, потом вернулась уже без него. В ночь на 6 число в мороз Екатерина вместе с молодым человеком пытались открыть белую Toyota RAV4. Мужчина сказал, что ключи есть, но иномарка не заводится. На предложение достать аккумулятор, он ответил: «Капот не удается открыть, сейчас буду эвакуатор вызывать». Скорее всего, это была та самая машина Натальи Тарховой, которую впоследствии продала Таисия Киселева, притворившись владелицей.

Гипс и отсутствие ногтя

Седьмая свидетельница рассказала о том самом подозрительно недолгом гипсе у Екатерины. Она работала в студии мастером по маникюру. Внучка Тарховых стала ходить к ней, когда ушла в декрет. В декабре 2024-го она должна была прийти на услугу, но отменила запись из-за загипсованной ноги. При этом в январе женщина уже пришла без гипса. Эту тайну уже раскрывали сразу несколько свидетелей. Судя по всему, нога сломана и не была.

Екатерина весь процесс слушала внимательно. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Другой мастер маникюра, к которому тоже ходила Екатерина, рассказала о ее записи на 28 декабря 2024 года. Ей она тоже говорила про гипс и просила перенести запись. Потом Тархова пришла, ей сняли старый маникюр и сделали новый. Эта свидетельница обратила внимание, что на левой руке клиентки не было большого ногтя. Об этом сообщал прежде и врач, к которому внучка экс-мэра приходила на прием из-за кровотечения и отслойки ногтя.

Последняя на этот день свидетельница работала в комиссионном магазине на улице Ново-Садовой. Екатерина приносила туда ювелирные изделия, в том числе золото 585 пробы.

Следующее судебное заседание пройдет 16 июля в 10:30. «КП-Самара» продолжит следить за развитием событий.

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