Восьмое заседание состоится 16 июля Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самарском областном суде стартует очередное слушание по резонансному делу об убийстве бывшего мэра города Виктора Тархова и его супруги Натальи. Главной обвиняемой остается их родная внучка – Екатерина Тархова. На протяжении семи заседаний суд устанавливал причины и детали преступления. На прошлом слушании были допрошены девять свидетелей, в том числе те самые Метревели. Очередное заседание стартует в четверг, 16 июля. Публикуем полную информацию о суде над Екатериной Тарховой в Самаре 16 июля 2026 года: прямая трансляция, что говорят свидетели, последние новости о суде над внучкой экс-мэра.

Суд над Екатериной Тарховой в Самаре 16 июля 2026 года: прямая трансляция, что говорят свидетели, последние новости о внучке экс-мэра

В Самаре 14 июля прошло седьмое заседание по делу об убийстве Тарховых. В отличие от предыдущих дней, наполненных драмой и взаимными обвинениями, оно запомнилось агрессией в ответах свидетелей, вопросами подсудимой и конкретными деталями.

На том слушании сменился адвокат подсудимой, вместо прежнего защитника в деле участвовал Иван Корняков. Первым свидетелем выступил продавец сухого льда и азота. Мужчина уверенно опознал Екатерину как первого покупателя, закупившего огромный объем жидкого азота. Катя мотивировала покупку новогодним шоу на улице Ленинградской, расплачивалась наличными и возвращала пустые баллоны. Эта деталь теперь ложится в основу версии следователей о заморозке и расчленении тел.

Второй свидетель Марина Метревели (сестра предполагаемой соучастницы Светланы), рассказала, что приютила Тархову у себя, когда та жаловалась на мать Людмилу, пытавшуюся «выжить» ее из дома. Также Марина подтвердила, что знала о проблемах Екатерины с деньгами и помогала продавать косметические тоники. Самой громкой стала реакция Марины на вопрос о передаче 15 млн рублей - свидетельница назвала это клеветой и пригрозила подать заявление.

Допрос отца Дмитрия Метревели внес диссонанс. Бичико заявил, что до сих пор не верит в вину сына и Светланы, назвав происходящее «подставой». Интересно, что он более 12 лет не общался близко с Дмитрием, не виделся последние четыре года, но подтвердил наличие неформальной переписки с сыном уже после убийства. На вопросы Кати о возможных связях и встречах с ней Бичико ответил категорическим отказом, а суду пришлось дважды призывать его к порядку.

Информативными стали и показания соседа Виктора Тархова. Он четко восстановил картину тех январских каникул. Петров видел, как Екатерина с мужчиной восточной внешности заносили и выносили черные объемные пакеты (не тяжелые, но объемные). В доме сломался лифт, и он заметил открытую дверь в квартиру Тарховых. А позже наблюдал, как они пытались завести машину Натальи.

Цепочка улик замкнулась на показаниях мастеров маникюра и сотрудницы комиссионного магазина. Мастер подтвердила, что в январе у Кати отсутствовал ноготь на большом пальце, а оплата проходила с чужой карты на имя «Елена». Сотрудница ломбарда засвидетельствовала факт сдачи золота 585 пробы в декабре-январе.

Сегодня процесс продолжается. Заседание стартует в 10:30. Мы публикуем хронику седьмого дня суда над Екатериной Тарховой в Самаре 16 июля 2026 года: прямая трансляция, что говорят свидетели, последние новости о внучке экс-мэра. Все самое важное — в нашей прямой трансляции.

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