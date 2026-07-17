Автобусы и трамваи не ездят в Самаре 17 июля на фоне ракетной опасности

Метро работает, вход в метро для укрытия свободный Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре приостановили движение общественного транспорта утром 17 июля. В регионе объявили ракетную опасность и включили сирены, которые было слышно в разных районах Самары. Ограничения в работе общественного транспорта вводят в целях безопасности.

«Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», – написал в своем канале в МАКС глава Самары Иван Носков.

Самарцам напоминают, что запрещено снимать фото и видео прилетов БПЛА, работы ПВО, а также публиковать их. Жителей призывают не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации. В экстренных случаях нужно звонить по номеру 112.

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