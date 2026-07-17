Ограничения связаны с ремонтом водовода Фото: администрация Самары.

В Самаре с 18 июля частично ограничат движение на улице Ново-Вокзальной, об этом предупредили в мэрии. Это связано с ремонтом водовода. Ограничения будут действовать с 10.00 18 июля до 20.00 20 июля на участке между улицами Фадеева и Стара-Загора.

«При этом недоступным для движения автотранспорта и средств индивидуальной мобильности будет лишь одно направление дороги – в сторону улицы Стара-Загора», – уточнила пресс-служба городской администрации.

Из-за ограничений изменятся маршруты общественного транспорта. Автобус №55 в сторону завода «Экран» будет ехать по улицам Ново-Вокзальная, Фадеева, 22 Партсъезда, Стара-Загора, затем – выезжать на Ново-Вокзальную и двигаться по привычному маршруту. Автобус №272 в направлении метро «Безымянка» будет следовать по Московскому шоссе, улицам 22 Партсъезда, Стара-Загора, Ново-Вокзальной, а затем – по обычному маршруту.

Также в Самаре 15 автобусов изменили маршруты в историческом центре города, а еще шесть будут объезжать перекрытое из-за ремонта Московское шоссе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал