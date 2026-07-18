Новые подробности ДТП под Самарой: фура влетела в стоявшую из-за ремонта «Шкоду»

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области

Стали известны новые подробности смертельного ДТП в Сергиевском районе Самарской области. Авария произошла 18 июля около 09:10 на 1083-м километре трассы М-5 «Урал», сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля MAN 1995 года рождения двигался по трассе. В этот момент на проезжей части стояла Skoda Octavia — она остановилась из-за проведения дорожных работ. Водитель фуры не справился с управлением и врезался в неё. От удара Skoda Octavia отбросило на Hyundai Solaris. Затем грузовик продолжил движение и столкнулся со Skoda Kodiaq. После этого все четыре автомобиля загорелись.

Напомним, в результате происшествия на месте до прибытия скорой помощи погибли три пассажира, в том числе двое несовершеннолетних. Один человек получил телесные повреждения. На месте ДТП работают следователи и оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.