Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Минувшие выходные в Самарской области выдались прохладными и дождливыми. На этом фоне вода в Волге стала остывать. Можно ли сейчас в ней купаться? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области по состоянию на 20 июля 2026 года.
В Самаре Волга остыла до +22 градусов, хотя еще накануне ее температура была около +22,4 градусов. Примерно такая же температура сейчас у берегов Тольятти.
А в Сызрани Волга сейчас самая прохладная в регионе – всего +21 градус.
На этой неделе в Самарскую область вернется 30-градусная жара, так что мы еще сможем искупаться.
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