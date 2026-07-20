На этой неделе в Самарскую область вернется 30-градусная жара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Минувшие выходные в Самарской области выдались прохладными и дождливыми. На этом фоне вода в Волге стала остывать. Можно ли сейчас в ней купаться? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области по состоянию на 20 июля 2026 года.

В Самаре Волга остыла до +22 градусов, хотя еще накануне ее температура была около +22,4 градусов. Примерно такая же температура сейчас у берегов Тольятти.

А в Сызрани Волга сейчас самая прохладная в регионе – всего +21 градус.

На этой неделе в Самарскую область вернется 30-градусная жара, так что мы еще сможем искупаться.

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