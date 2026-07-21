Утром 21 июля в Самарской области отменили ракетную опасность

Город возвращается к обычной жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отбой ракетной опасности объявили в Самарской области ранним утром 21 июля. Ее объявляли около 04.30, в регионе включали сирены. О ракетной опасности в своем канале в МАКС писал губернатор Вячеслав Федорищев, об этом предупредили в МЧС.

«На территории Самарской области объявлен отбой ракетной опасности», – сообщил глава региона примерно в 05.30.

Таким образом, ракетная опасность действовала около часа. О ЧП на территории региона за это время не сообщается. Город возвращается к обычной жизни, и даже можно еще успеть поспать до звонка будильника перед работой.

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