На суде в Самаре озвучили, как следователи искали останки Тарховых на полигоне

Показания давал Андрей Мантуров, который в 2025 году был начальником мусорного полигона Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

21 июля состоялось очередное заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Суд продолжает опрашивать свидетелей. На этот раз показания давал Андрей Мантуров, который в 2025 году был начальником мусорного полигона «Преображенка».

По версии следствия, единственная внучка Тарховых Екатерина при помощи подельников отравила дедушку и бабушку, заморозила их тела, расчленила, останки прокрутила через мясорубку, смешала с гречкой, а потом выкинула в мусорку. Тел Тарховых до сих пор не найдены, хотя поиски, которые проводили еще в 2025 году, по словам Мантурова, заняли около месяца.

Удалось установить площадку размером 30 на 30 метров, куда, предположительно, мусоровоз мог привести останки Тарховых.

«Бульдозер успел проехать по этой площадке и утрамбовал мусор до поисковых мероприятий, но не успели засыпать грунтом», – приводит слова свидетеля корреспондент «КП-Самара».

Мусор с этого участка забирали и внимательно изучали, отработали всю площадку, толщина мусора на которой составляет 3-4 метра. Но ничего так и не нашли.

Суд продолжается, следующее заседание пройдет 23 июля.

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