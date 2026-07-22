Правнук экс-мэра Самары рассказал о внезапной командировке Виктора и Натальи Тарховых

Прокурор озвучил показания маленького Маора, которые он дал вскоре после задержания матери. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Во вторник, 21 июля 2026 года, в областном суде состоялось очередное заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. На нем прокурор впервые зачитал показания сына Екатерины – Маора. Мальчик рассказал о внезапной командировке прадеда и прабабушки.

«Они уехали в командировку, давно уехали. Мама им помогала собирать чемоданы ночью, когда я спал. Когда проснулся, их не видел. Кошку они с собой не брали. Она у нас», – рассказал Маор следователям 6 февраля 2025 года.

По словам мальчика, ни Виктор, ни Наталья за время своей командировки ни разу не звонили. Зачем они уехали, он не знал. Мать ему сказала, что по работе. Также Маор рассказал, что ранее слышал, как Екатерина ругалась с дедом и бабушкой: «Спорили громко, слышал матные слова».

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