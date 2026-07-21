Обвиняемой делу об убийстве экс-мэра Самары проходит его внучка Екатерина Тархова. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Девятое заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи состоялось 21 июля 2026 года. На скамье подсудимых — внучка четы Екатерина и 79-летняя Таисия Киселева, которая, по версии следствия, помогала ей продавать автомобиль бабушки. На этот раз опросили еще четверых свидетелей. В зале суда работал корреспондент «КП-Самара». Рассказываем, как прошло заседание и какие новые детали вскрылись в деле об убийстве Тарховых.

Ездила с таксистом за бочками

Заседание началось с опозданием на час. Первой в суд прибыла Таисия Киселева. Затем доставили Екатерину Тархову. На этот раз она вновь выбрала черную одежду. После в здание суда завели дочь экс-мэра Самары Людмилу. Поскольку она отбывает наказание за вымогательство 200 млн рублей у депутата, ее доставили под конвоем.

Суд продолжает опрос свидетелей по делу об убийстве экс-мэра Самары. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Первым заслушали показания свидетеля-таксиста. Он рассказал, как Екатерина ездила с ним за бочками. Что интересно, это уже не первый человек, который говорит про эти тары. Ранее другие таксисты тоже рассказывали, как Тархова ездила с ними за бочками. Сколько всего было таких емкостей, пока остается под вопросом.

«5 января поступила заявка на улицу Садовую. Подъехал, вышла девушка, и мы поехали в сторону Мехзавода. Она была одета в полушубок. Приехали на торговую базу строительных материалов. Она была закрыта, потому что было слишком рано. Девушка позвонила кому-то. Вскоре пришли двое, открыли базу. Девушка достала большие черные пакеты, ей вынесли две синие пластиковые бочки объемом около 50 литров», - рассказал таксист.

По словам мужчины, одну бочку положили на заднее сиденье, а вторую — в багажник. После этого он вместе с пассажиркой вернулся на улицу Садовую. Обе бочки Екатерина самостоятельно занесла в дом. От помощи она отказалась.

Тархов болел, но не смертельно

Следующим свидетелем стала участковый врач-терапевт, у которой наблюдались Виктор и Наталья Тарховы. По ее словам, в основном осмотры требовались экс-мэру Самары. У него было сразу несколько заболеваний.

«У Виктора Тархова были гипертония, бронхиальная астма средней степени, глаукома. Бронхиальная астма не могла привести к внезапной смерти, как и другие болезни. В ноябре 2024 года Тархов приходил с остеохондрозом. Его состояние было удовлетворительное, соответствовало возрасту».

По словам врача, каждый раз экс-мэра Самары сопровождала супруга Наталья. Виктору выписывали различные лекарства. К примеру, ингалятор, капли для глаз и таблетки. При этом передозировка этими препаратами, как утверждает медик, не могла привести к летальному исходу.

Во время заседания Екатерина внимательно слушала показания свидетелей. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«Потерял интерес к жизни»

Третьим свидетелем на этом заседании стала племянница Виктора Тархова — дочь его старшей сестры. Она рассказала, что была в хороших отношениях с родственниками. По словам женщины, Виктор был очень сильной харизматичной натурой, а Наталья была приятна в общении. Что касается их внучки Екатерины, то с ней свидетель почти никак не взаимодействовала. Последний раз она ее видела ребенком.

Племянница рассказала, что в январе 2024 года была в гостях у Тарховых. Спрашивала у них про дочь Людмилу, которую осудили за вымогательство 200 млн рублей у депутата губдумы. Однако Виктору эта тема была неприятна. Не хотели супруги говорить и про Екатерину. А вот про правнука охотно рассказывали.

На суде выступила племянница Виктора Тархова. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Вспомнила женщина и поездку с Тарховыми на кладбище к родственникам. Было это в сентябре 2024 года. Тогда она виделась с четой в последний раз.

«Виктор очень сильно похудел. Был настолько подавлен, будто потерял интерес к жизни. А Наталья не изменилась совсем. Когда ездили на кладбище, Виктор сам был за рулем. Мне показалось, что ему даже машину тяжело вести. Наталья говорила ему, что делать. Она сказала, что у него нашли глаукому».

Звонки без ответа и странные СМС

По словам племянницы, в декабре 2024 года и январе 2025-го она пыталась связаться с Тарховыми, но тщетно.

«27 декабря мой день рождения. Последние 10 лет дядя поздравлял меня 28-го числа. Запомнил так. Но 28 декабря 2024 года Виктор не поздравил. Это был очень странно. Такое произошло впервые. Также Виктор всегда звонил 31 декабря, чтобы поздравить с наступающим Новым годом, но не позвонил».

Женщина решила позвонить сама, но трубки никто не брал. Позже телефоны Виктора и Натальи Тарховых и вовсе оказались выключены. В январе 2025 года племянница решила поздравить дядю с днем рождения, написала ему СМС и получила такой ответ: «Спасибо. ВАТ» (Виктор Александрович Тархов — прим. ред.).

«У меня было ощущение, что ответы на мои сообщения просто копировали и вставляли из прошлых его ответов мне».

Поиски останков на мусорном полигоне

Следующим суд допросил начальника мусорного полигона, куда, по версии следствия, могли вывезти останки Виктора и Натальи Тарховых. Он рассказал, как следователи пытались найти тела четы.

«СК работал на полигоне «Преображенка». Было установлено, что мусоровоз привез именно на эту площадку отходы. Бульдозер проехал по этой площадке и утрамбовал мусор до поисковых мероприятий, но не успели засыпать грунтом. Брали мусор с участка и осматривали его. Всю площадку 30 на 30 метров отработали. Глубина до слоя земли 3-4 метра».

По словам мужчины, на исследование площадки у следователей ушло больше месяца. Однако, несмотря на тщательные поиски, никакого результата это не дало. Останки Тарховых так и не нашли.

«Мама спорила с бабушкой и дедушкой»

Прокурор зачитал показания сына Екатерины Тарховой - маленького Маора. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Позже прокурор впервые зачитал показания сына Екатерины Тарховой. Он давал их 6 февраля 2025 года, вскоре после задержания матери. Тогда ему было шесть лет.

Мальчик рассказал, что живет с мамой, что папа его в Израиле, но он с ним часто созванивается. Екатерину он описал как добрую маму, которая никогда на него не ругается. Чего не скажешь об ее отношения с дедом и бабушкой.

«Спорили громко, слышал матные слова. Ругались мама и бабушка. Дедушка нет».

Из-за чего Екатерина ругалась с дедом и бабушкой, мальчик сказать не смог. Зато он поведал, как однажды ночью Тарховы якобы уехали в командировку «по работе».

«Мама им помогала собирать чемоданы ночью, когда я спал. Когда проснулся, их не видел. Кошку они с собой не брали».

Также мальчик рассказал о внезапной командировке его мамы. Якобы та уезжала, чтобы «зарабатывать игрушки». Из-за ее отъезда Новый год Маор встречал в компании няни. Никаких игрушек от матери после ее возвращения он так и не дождался.

По словам Маора, когда Виктор и Наталья уехали в «командировку», Екатерина затеяла у них дома ремонт. В частности, в туалете. Стены и полы не трогала. За время работ в квартире Тарховых, как рассказал мальчик, было несколько мужчин, которые помогали матери все чинить.

На этом заседание суда было окончено. Следующее назначили на 23 июля 2026 года. На нем продолжат опрашивать свидетелей. Поскольку часть из них живет в Санкт-Петербурге и в Москве, то, скорее всего, выступать они будут по видеоконференцсвязи. «КП-Самара» продолжит следить за ходом судебного процесса.

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