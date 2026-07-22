Автобусы и троллейбусы изменят маршруты из-за перекрытия улицы Мичурина в Самаре

Автобусы №4 и №22 направят в объезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре продолжается ремонт теплосетей в районе пересечения Московского шоссе и улицы Мичурина. С 16 июля было полностью перекрыто движение по шоссе, ограничения сняли сегодня. Теперь для проведения работ будет ограничен проезд на улице Мичурина, в районе пересечения с Московским шоссе, напомнили в мэрии.

«Ограничение движения транспорта, включая общественный и средства индивидуальной мобильности, будет действовать с 06.00 23 июля до 06.00 28 июля», – прокомментировала пресс-служба городской администрации.

Для пешеходов обустроят специальные мостики, а машины смогут объезжать место ремонта по улицам Осипенко и Челюскинцев.

В связи с ограничениями изменятся маршруты общественного транспорта. Троллейбусы №4 и №15 в сторону железнодорожного вокзала будут объезжать место ремонта по Московскому шоссе, улицам Коммунистическая, Агибалова, через Комсомольскую площадь и до улицы Спортивная. В обратном направлении движение троллейбусов организуют через улицу Спортивную, Никитинскую площадь, улицу Коммунистическую и Московское шоссе.

Автобусы №4 и №22 в прямом направлении будут следовать по улицам Мичурина, Чкалова, Коммунистическую, Агибалова, а обратно – через улицы Спортивная, Коммунистическая, Чкалова, Мичурина, Московское шоссе.

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