Самарастат подсчитал средние цены на топливо в Самарской области

Средняя цена бензина марки АИ-92 составляет 76,72 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области посчитали средние цены на топливо на текущий момент. Мониторинг цен с 14 по 20 июля представил Самарастат. Судя по его данным, бензин и дизель в Самарской области не растут в цене, но и не дешевеют.

«Средняя цена бензина марки АИ-92 составляет 76,72 рублей», – следует из мониторинга Самарастата.

Литр 95-го бензина в среднем стоит 81,44 рублей, 98-го и выше – 98,37. Литр дизельного топлива можно купить по 87,76 рублей за литр.

Ранее стало известно, что в Самарской области могут ограничить рост цен на независимых АЗС. В регионе продолжают действовать лимиты на покупку топлива, также могут ввести новые меры – их представят губернатору до 24 июля.

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