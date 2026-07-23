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НовостиОбщество23 июля 2026 8:52

Незаконный ралли-рейд пресекли в заповедных землях Самарской области

В Самарской области задержали нарушителей в Рачейских скалах
Александра ТАЙБАТРОВА
Нарушение режима влечет административную ответственность. Фото: минприроды Самарской области

Нарушение режима влечет административную ответственность. Фото: минприроды Самарской области

В Рачейских скалах координаторы режима охраны памятников природы пресекли незаконный ралли-рейд на квадроциклах. Об этом сообщило министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.

«Нарушение режима влечет административную ответственность по статье 8.39 КоАП РФ», предупредила пресс-служба минприроды региона.

Ранее 16 транспортных средств нарушили правила посещения памятника природы. Экологический надзор получил материалы по ним и направил запросы в полицию, чтобы найти владельцев и привлечь их к ответственности.

Недавно в Самарской области создали три новых памятника природы – «Майтуга», «Оползневые террасы у села Новодевичье» и «Овраг Куркульный». А для спасения Подвальских террас разработали специальный план.

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