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НовостиОбщество24 июля 2026 2:44

Движение общественного транспорта приостановили в Самаре утром 24 июля

В Самаре приостановили работу наземного общественного транспорта, метро открыто
Анастасия ФИЛАТОВА
Автобусы, трамваи и троллейбусы временно не ходят в Самаре.

Автобусы, трамваи и троллейбусы временно не ходят в Самаре.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре утром 24 июля 2026 года приостановили движение наземного общественного транспорта. Это связано с объявлением в регионе ракетной опасности.

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в него для укрытия свободный», - сообщил глава города Иван Носков.

Также в Самарской области сейчас не летают самолеты. Введен режим «Ковер». Аэропорт Курумоч временно не принимает и не выпускает воздушные суда.

Жителей региона просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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