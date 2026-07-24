Движение общественного транспорта приостановили в Самаре утром 24 июля

Автобусы, трамваи и троллейбусы временно не ходят в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре утром 24 июля 2026 года приостановили движение наземного общественного транспорта. Это связано с объявлением в регионе ракетной опасности.

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в него для укрытия свободный», - сообщил глава города Иван Носков.

Также в Самарской области сейчас не летают самолеты. Введен режим «Ковер». Аэропорт Курумоч временно не принимает и не выпускает воздушные суда.

Жителей региона просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал