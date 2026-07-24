В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов 24 июля

Курумоч снова открыли в 07:42 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 24 июля, в Самарской области были приостановлены полеты в международном аэропорту Курумоч из-за ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Режим «Ковер» на территории Самарской области снят. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили для обеспечения безопасности», – сообщает Росавиация.

Курумоч снова открыли в 07:42. Напомним, в Самарской области угроза ракетной опасности действовала с 06:08 до 07:45.

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