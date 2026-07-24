Отбой ракетной опасности объявили в Самарской области 24 июля

Ракетная опасность снята в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 24 июля 2026 года, в Самарской области утром объявили отбой ракетной опасности. Угроза действовала около двух часов, с 06:08 до 07:45. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«На территории Самарской области объявлен отбой режима «Ракетная опасность», - сообщил в своем канале в МАХ губернатор Вячеслав Федорищев.

Из-за ракетной опасности в Самаре движение транспорта приостанавливали, а также аэропорт Курумоч временно не принимает и не выпускает самолеты. О снятии режима «Ракетная опасность» жителей также оповестили по громкоговорителям.

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