В Самарской области продолжаются споры о памятнике за два миллиона рублей

Памятник решили отправить на доработку. Фото: предоставлено «КП»

В Самарской области продолжаются споры о памятнике участникам СВО, который установили в Безенчуке. Как ранее писала «КП-Самара», на установку ушло около двух миллионов рублей, но многие жители остались недовольны тем. как он выглядит.

Жители обращали внимание на то, что пропорции фигур не соблюдены, писали, что памятник больше похож на карикатуру и сильно отличается от первоначального эскиза.

Как объяснили «Комсомолке» в администрации сельского поселения Безенчук, инициатива по установке памятника шла от жителей. Власти еще не приняли объект. Специалисты выявили проблемы при его осмотре. В итоге памятник решили отправить на доработку.

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