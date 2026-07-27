В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов 27 июля

Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 27 июля, в Самарской области были приостановлены полеты в международном аэропорту Курумоч из-за ракетной опасности. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Режим «Ковер» на территории Самарской области снят», – написал глава региона в мессенджере МАКС.

За это время в самарском аэропорту Курумоч задержали вылет рейсов в Калининград, Москву, Тюмень, Нижний Новгород, Екатеринбург и Анталью. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Курумоч снова открыли 08:18. Напомним, в Самарской области угроза ракетной опасности действовала с 05:52 до 07:30.

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