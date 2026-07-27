Небо над Самарой закрыли 27 июля из-за ракетной опасности

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 27 июля в самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения из-за ракетной опасности. В регионе включили сирены. Курумоч не принимает и не отправляет самолеты.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – уточнил представитель Росавиации.

На момент публикации новости на онлайн-табло Курумоча все рейсы значатся как приостановленные. Пассажирам нужно уточнять время вылета на сайт аэропорта или авиакомпании.

Напомним, что в Самаре приостановили работу наземного общественного транспорта. Метро работает без ограничений, в нем, в том числе, можно укрыться при ракетной опасности.

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