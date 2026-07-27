Теплее всего вода оказалось у Сызрани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области благодаря жаркой погоде хорошо прогреваются реки. Рассказываем про температуру воды в Волге на 27 июля 2026 года. Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».

В минувшие выходные Самарская область буквально плавилась от зноя, столбики термометров взлетели до +40 °C. Под стать палящему солнцу прогрелась и вода в волжских водохранилищах. На Куйбышевском у Тольятти температура воды достигла +24 градусов. В районе Самары, на Саратовском водохранилище, вода чуть прохладнее +22,5 градуса, а теплее всего оказалось у Сызрани: там вода прогрелась до +26 градусов.

Однако уже на этой неделе в регион придут дожди и грозы. Столбики термометров опустятся до +22 градусов.

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