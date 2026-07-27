Внучку убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерину выдали ошибки

Следующее заседание по делу об убийстве Тарховых должно состояться 28 июля Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре суд продолжает рассматривать дело об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. В страшном преступлении подозревают их единственную внучку Екатерину, которая врала, чтобы обмануть следствие и замести следы.

В конце 2024 года – начале 2025 года, когда многие знакомые поздравляли Виктора Тархова с Новым годом и днем рождения, он уже не отвечал на звонки. С его телефона приходили сообщения, которые многим свидетелям показались странными. По версии следствия, их отправляла внучка Катя, которая пыталась скрыть тот факт, что бабушки и дедушки уже нет в живых. Своему сыну она врала, что бабушка и дедушка уехали «в командировку».

Другая странность в поведении Тарховой – это «перелом» ноги, после которого она на удивление быстро пошла на поправку. Кроме того, она продала автомобиль, принадлежащий бабушке, в этом ей помогла сообщница Таисия Киселева.

Следующее заседание по делу об убийстве Тарховых должно состояться 28 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал