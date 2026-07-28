Несмотря на все колебания, вода в Волге остается комфортной для купания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области сохраняется жаркая погода, 28 и 29 июля синоптики прогнозируют +30...+31 градус. Самое время отправиться на пляж! Где сейчас самая комфортная вода для купания? Рассказываем про температуру воды в Волге в Самарской области по состоянию на 28 июля 2026 года.

Как ни парадоксально, но Волга на фоне жары начала остывать. Еще накануне в Сызрани температура воды составляла +26 градусов, а 28 июля. по данным Приволжского УГМС, она опустилась примерно до +25,5 градусов. В Тольятти вода тоже стала немного прохладнее, чем накануне – чуть ниже +24 градусов.

В Самаре температура воды в Волге остается стабильной второй день подряд и держится на отметке примерно +23 градуса. Несмотря на все колебания, вода в Волге остается вполне комфортной для купания, так что не теряем возможность и идем на пляж.

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