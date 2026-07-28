Бухгалтер дала показания, как внучка экс-мэра Самары Тархова забирала его деньги

Бухгалтера из компании Тархова попросили выйти на работу в выходной день, чтобы отдать деньги внучке экс-мэра Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Продолжается суд по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи В преступлении подозревают их единственную внучку Екатерину. 28 июля свидетели продолжают давать показания.

В этот день в суде выступила Татьяна Коннова, которая работала бухгалтером в компании Тархова «Новитрек». Она рассказала, как Екатерина снимала деньги со счетов деда, когда его, вероятно, уже не было в живых. 30 декабря 2024 года, в выходной день, женщине позвонил гендиректор компании Ноздрачев и попросил выйти на работу, так как в офис должна была при ехать Екатерина. Она заявила, что бабушку Наталью срочно увезли в Москву по состоянию здоровья, и попросила выдать ей деньги - дивиденды, полагающиеся деду. Для этого она привезла доверенность с подписью Виктора Тархова от 2023 года.

«Мы пытались связаться с Виктором, но никто не отвечал. Раньше такого не было никогда, если он не отвечал, то всегда перезванивал», – передает слова бухгалтера корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

Тогда Екатерине Тарховой выдали 500 тысяч рублей. В начале февраля, незадолго до ареста, она снова приехала в офис за деньгами. После этого деньги ей перечислили на счет.

Ранее другой свидетель рассказал, как Тархова вывозила дорогую мебель из квартиры бабушки и дедушки. Что еще происходит на суде 28 июля, читайте по ссылке.

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