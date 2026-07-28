Ситуация с топливом в Самарской области 28 июля остается стабильной

В Самарской области продолжают действовать лимиты на продажу топлива Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На оперативном совещании правительства Самарской области обсуждали ситуацию с топливом. По данным регионального минпромторга, массового дефицита бензина и дизеля нет, хотя на некоторых АЗС могут быть перебои.

«При этом в целом ситуация с топливом в регионе стабилизируется», – отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

Ранее глава региона давал поручение разработать меры по контролю цен на независимых АЗС, но предложенные варианты счел недостаточными. Он поручил ввести мониторинг цен и выявлять спекуляции.

Также стало известно, что частные АЗС снова будут получать топливо от производителей. Сейчас спрос так высок, что цистерна с бензином опустошается за 5-6 часов.

В Самарской области продолжают действовать лимиты на продажу топлива: до 40 литров на бензин и до 100 литров – на дизельное топливо. Эти меры будут временными.

Аграрии Самарской области топливом для работы в полях обеспечены. Также на особом внимании находится вопрос обеспечения топливом оперативных служб и транспорта системы здравоохранения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал