«Ушла в себя, перестала интересоваться Маором»: Екатерина Тархова сильно изменилась после убийства экс-мэра Самары

На суде в качестве свидетеля выступила заведующая детсадом, куда ходил сын Екатерины Тарховой. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Стало известно, в каком состоянии находилась Екатерина Тархова после убийства экс-мэра Самары и его жены. Она сильно изменилась и даже перестала интересоваться сыном. Об этом на заседании Самарского областного суда 28 июля 2026 года рассказала заведующая детским садом, куда ходил маленький Маор.

«Екатерина всегда интересовалась успехами Маора, а в 2025 году даже не заходила в садик. Она ушла в себя, перестала спрашивать о сыне, что ей несвойственно», - цитирует слова свидетеля корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

По словам заведующей, весь 2024 год Маора в садик водила прабабушка Наталья Тархова. Екатерина стала водить его только после Нового 2025 года. До этого она общалась с сотрудниками детсада по СМС. Выглядела Екатерина, как говорит свидетель, уставшей, с болезненным цветом лица.

«Видно было, что настроение у нее депрессивное. На контакт с воспитателями не шла. Говорила, что устала на работе».

Напомним, об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи стало известно в начале февраля 2026 года. Главной подозреваемой стала их внучка Екатерина Тархова. Позже следователи выяснили, что она действовала в составе ОПГ, куда также входили Светлана и Дмитрий Метревели, Таисия Киселева.

Редакция «КП-Самара» ведет прямую трансляцию с заседания суда.

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