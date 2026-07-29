Пожар в доме начался с квартиры на шестом этаже. Фото: прокуратура Самарской области.

Стали известны подробности пожара в девятиэтажном доме на улице Тухачевского в Самаре. Огонь охватил высотку вечером 28 июля 2026 года. Без жертв, к сожалению, не обошлось.

Сообщение о пожаре в квартире на шестом этаже поступило в экстренные службы в 21:18. На место происшествия оперативно выехали пожарные. В какой-то момент огонь перекинулся на жилое помещение, расположенное на седьмом этаже.

«Возгорание было локализовано на площади 50 кв. м в 22:06. Для тушения привлекались 52 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек и 11 единиц техники», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В результате случившегося погиб один человек. Известно, что это мужчина. Его личность сейчас устанавливается. В некоторых самарских пабликах пишут, что мужчина выпал из окна. Однако официального подтверждения этому нет.

Из-за чего начался пожар, пока неизвестно. Причину устанавливают дознаватели МЧС России. Ход процессуальной проверки и вопрос соблюдения прав жильцов дома находится на контроле прокуратуры.

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