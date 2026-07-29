Студент из Африки сравнил жару в Самаре с духовкой

Июль в Самарской области действительно выдался аномально жарким Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Студент самарского вуза из Африки Ва Уаттара высказался о жаре в Самаре. Он опубликовал видео о погоде на своей странице в соцсетях 26 июля. Об этом сообщает «МК Самара».

«В России есть две погоды: либо очень холодно, как в большом холодильнике, либо жарко. Как большая духовка. Меня будто засунули в нее. А говорят, что в Африке жара», — пишет Ва Уаттара.

Июль в Самарской области действительно выдался аномально жарким. Температура воздуха на прошедших выходных поднималась аж до +40 градусов, но концу этой недели жара постепенно начнет уходить. А температура воды в Волге у берегов областного центра держится на отметке +23 градуса уже несколько дней.

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