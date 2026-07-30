Отбой беспилотной опасности объявили в Самарской области 30 июля

Угрозу атаки БПЛА в Самарской области сняли спустя пять часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области утром в четверг, 30 июля 2026 года, объявили отбой беспилотной опасности. Она действовала чуть больше пяти часов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Угрозу атаки БПЛА в Самарской области объявили в 4:46 30 июля. Параллельно был введен режим «Ковер». Воздушное пространство закрыли на всех высотах. Аэропорт Курумоч временно перестал выпускать и принимать самолеты.

В 10:07 губернатор написал в своем канале в МАХ, что беспилотная опасность снята. Следом в Росавиации сообщили, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в самарском аэропорту сняты. Он возвращается к штатному режиму работы.

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