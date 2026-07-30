Аэропорт Курумоч в Самаре возобновил работу после временных ограничений 30 июля

Вылет нескольких рейсов задержали в Самаре из-за угрозы атаки БЛПА. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области сняли режим «Ковер», который вводили на фоне беспилотной опасности 30 июля 2026 года. Аэропорт Курумоч возвращается к штатному режиму работы.

«В аэропорту Курумоч сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Их вводили для обеспечения безопасности полетов», - сообщили в Росавиации.

Согласно онлайн-табло самарского аэропорта, были задержаны несколько рейсов. В частности позже вылетят самолеты в Екатеринбург, Анталью, Москву, Санкт-Петербург, Хургаду и Сочи.

Напомним, беспилотная опасность действовала в Самарской области чуть больше пяти часов. Ее сняли около 10 часов утра 30 июля.

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