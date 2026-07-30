Стартовало новое заседание суда по делу об убийстве экс-мэра Самары Тархова

В четверг, 30 июля 2026 года, стартовало 11 заседание суда по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Главной обвиняемой проходит их внучка Екатерина. Также на скамье подсудимых находится 79-летняя Таисия Киселева, которая, как считают следователи, помогала ей продавать авто бабушки.

Сегодня суд продолжит опрашивать свидетелей. На месте работает корреспондент «КП-Самара». Екатерина Тархова вновь прибыла на заседание в темной одежде. Выглядит она подавленной.

Напомним, на предыдущее заседание пришел отец Екатерины Тарховой. От показаний против дочери Сергей Логинов отказался, но прокурор зачитал те, что он давал ранее. Мужчина не сомневается, что Екатерина могла убить деда и бабушку. Также среди свидетелей были заведующая детским садом, куда ходил сын Екатерины — Маор, а еще главный бухгалтер компании, учредителем которой был Виктор Тархов. Последняя рассказала, как Екатерина обманом получила дивиденды деда, прикрываясь больной бабушкой.

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