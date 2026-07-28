«Катя ненавидела деда и бабушку, жаждала только денег»: что сказали свидетели на суде по делу об убийстве экс-мэра Самары Тархова 28 июля

В Самаре продолжается суд над Екатериной Тарховой. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Очередное заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи прошло в областном суде 28 июля 2026 года. На скамье подсудимых — внучка четы Екатерина и 79-летняя Таисия Киселева. Суд продолжил опрос свидетелей. На месте работал корреспондент «КП-Самара».

Потерянный адвокат нашелся

В этот раз участников процесса завели в зал суда довольно быстро. Под конвоем доставили Екатерину Тархову — она вновь решила одеться в темное. Следом ее мать Людмилу. Она тоже шла в наручниках, поскольку сейчас отбывает наказание за вымогательство 200 млн рублей у депутата. Третьей зашла Таисия Киселева. В силу преклонного возраста и состояния здоровья ее не заковывают в наручники.

Екатерина вновь прибыла на заседание суда в темной одежде. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

У Таисии Киселевой сменился адвокат. Дело в том, что предыдущего «потеряли», из-за чего пришлось отменять заседание 23 июля. Защитница Киселевой тогда не явилась в суд. Теперь стало известно, что она была на больничном по уходу за ребенком.

Посылка-конверт

Первым в качестве свидетеля вызвали курьера, который доставляет посылки и корреспонденцию. Мужчина рассказал, что 31 января 2025 года должен был доставить посылку на улицу Самарскую (район пересечения с улицей Вилоновской — прим. ред.), где жил Виктор Тархов с женой. Это был конверт, в котором, как предположил свидетель, находились документы.

Вывозила дорогую мебель

Следом выступил мужчина, который занимается перевозками. Он рассказал, что в январе 2025 года его нанимали для вывоза мусора из квартиры в центре Самары.

«18 января 2025 года позвонили грузчики, сказали, что нужна машина для вывоза мусора. Первая была уже загружена. Прибыл на Вилоновскую минут через 20 после звонка. Грузчики стали грузить мебель. Она дорогая была».

Свидетель рассказал, что поднимался в квартиру, никаких странных запахов в подъезде не почувствовал. В квартире находились девушка и ребенок. Доступ был только в две комнаты, остальные были закрыты.

«Мебель была: шкафы разломанные, диван, кресло, тумбочки. На полу лежали книги и картины. Вывез мусор на свалку. Другу отдал кожаное зеленое кресло, но потом забрал и отдал следователю».

Получила дивиденды за деда

Третьим свидетелем стала главный бухгалтер компании «Новитрек», учредителем которой был Виктор Тархов. Ему регулярно перечисляли дивиденды — около 500 тысяч рублей. Последний раз в офисе, который расположен в Новокуйбышевске, Тархова видели в ноябре 2024 года. Позже — только его внучку.

«30 декабря 2024 года, когда у нас был выходной, мне позвонил гендиректор Сергей Ноздрачев и попросил выйти на работу. Сказал, что в офис должна заехать за деньгами Екатерина Тархова. Когда я приехала, она уже была там».

Внучка экс-мэра Самары огорошила печальной новостью: бабушка Наталья серьезно заболела, ее увезли в Москву на спецтранспорте в сопровождении Виктора. Траты оказались большими, поэтому Екатерина попросила выдать ей дивиденды деда.

«Я сказала, что нам нужна доверенность, у нее ее не было. Тогда она поехала домой и примерно через час-два привезла доверенность с подписью Виктора Александровича. Доверенность была в свободной форме выписана, но подпись была точно его. Мы пытались связаться с ним, но никто не отвечал. Раньше такого не было никогда. Если Виктор Александрович не отвечал, то всегда перезванивал».

По словам главного бухгалтера, ранее подобной ситуации с деньгами в их компании не было, однако они решили пойти навстречу — переживали за Виктора Тархова.

«Екатерина была бледная и взволнованная, поэтому мы поверили, что ее бабушке плохо. Пошли навстречу и выдали 500 тысяч».

Также женщина заметила, что на правой руке Екатерины был намотан толстый бинт. Ранее другие свидетели рассказывали, что видели у Тарховой перевязанный палец руки. На одном из заседаний врач медцентра рассказал, что внучка экс-мэра Самары приходила к ним с жалобой на боль и кровотечение из пальца, у нее отслоился ноготь.

Тархова заполнила все необходимые бумаги и, забрав наличные, уехала. Вот только спустя месяц она вновь объявилась — позвонила руководителю фирмы и попросила выдать дивиденды.

«Мы сказали, что выдать их можем, если будет нотариальная доверенность, и нам нужен банковский счет. Екатерина сказала, что у нее нет карты и она посоветуется с дедушкой. Потом она приехала с доверенностью от 2023 года, и мы перечислили деньги. Это было 3 февраля 2025 года».

Детский сад оплачивала бабушка

Следующим свидетелем стала заведующая детским садом, куда ходил сын Екатерины Тарховой. Она рассказала, что обычно Маора в сад водила его прабабушка Наталья Тархова. Чеки об оплате за его посещение присылала Екатерина Тархова. Однако там всегда значилось имя Натальи Тарховой.

«Маор начал ходить в детский сад с мая 2022 года. В 2024 году его на постоянной основе приводила Наталья Тархова. С Екатериной мы общались по СМС. Наталья Ивановна перестала приводить Маора после 20 декабря».

Заведующая детским садом, куда ходил Маор, рассказала о депрессивном поведении Екатерины. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

По словам женщины, в последние дни декабря мальчика водила в садик няня. Она рассказала, что Екатерина уехала в командировку в Москву, якобы у нее в семье что-то произошло. После Нового 2025 года Екатерина сама стала водить Маора в детсад, но в здание никогда не заходила. Заведующая рассказала, что та сильно изменилась, ушла в себя и перестала интересоваться успехами сына, что ей было несвойственно.

«Екатерина выглядела уставшей, с болезненным цветом лица. Видно было, что настроение у нее депрессивное. На контакт с воспитателями не шла. Говорила, что устала на работе».

«Пыталась душить деда шарфом»

На заседание суда пришел отец Екатерины - Сергей Логинов. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

На заседание пришел отец Екатерины Тарховой — Сергей Логинов. От показаний отказался, но прокурор зачитал те, что он давал ранее. По словам Сергея Логинова, последний раз он видел дочь два года назад. Та жаловалась на деда и бабушку, говорила, что дают ей слишком мало денег — по 100 тысяч рублей в месяц.

«Предлагала забрать у деда деньги и имущество. Я сказал, что она не в себе. После этого встретился с Натальей и рассказал обо всем. Она не удивилась, рассказала, что однажды во время ссоры Катя пыталась душить шарфом Виктора».

Сергей Логинов охарактеризовал дочь как сильную и жесткую. По его словам, ей хватило бы духу убить деда и бабушку. Якобы она ненавидела их и жаждала только денег. Когда прокурор озвучивал показания Сергея Логинова, Людмила едва сдерживала улыбку, а Екатерина откровенно смеялась и отрицательно мотала головой.

Людмила Тархова едва сдерживала улыбку, когда прокурор озвучивал показания ее бывшего мужа. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Сделка с «бабушкой»

На заседании также выступила подруга мужчины, которому Екатерина Тархова продала машину бабушки. По ее словам, с самой Натальей они не общались, но видели, как Екатерина звонит контакту, записанному как «Бабушка». Та передала через внучку подписанные документы на машину. Покупатели, не заметив подвоха, отдали Екатерине 1,5 млн рублей. По версии следствия, за Наталью Тархову себя выдавала 79-летняя Таисия Киселева.

Позже прокурор озвучил показания еще двоих свидетелей, которые находятся за пределами Самары и не смогли приехать. Обе рассказали, как пытались связаться с Тарховыми, в частности с Натальей, но тщетно. На звонки либо никто не отвечал, либо трубку брала Екатерина и говорила, что бабушка не может говорить: то якобы укладывала ребенка спать, то у них застолье.

Следующее заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены назначили на 30 июля. «Комсомолка» продолжит следить за громким процессом.

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