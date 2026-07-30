В соседнем с Самарской областью регионе выпал град в виде кристаллов

Град необычной формы удивил жителей Саратовской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 29 июля 2026 года, в соседнем с Самарской областью регионе заметили необычное природное явление. Там выпал крупный град. Как правило, жители сравнивают его внешний вид с грецким орехом или куриным яйцом. Но в этот раз льдинки напоминали кристаллы, цветы или снежинки.

Природу появления необычной формы градин объяснил декан географического факультета СГУ Максим Червяков. По его словам, она возникает из-за вращения льдинок внутри кучево-дождевого облака и их столкновения друг с другом.

«Внутри грозового облака градина постоянно вращается, сталкивается с другими, иногда даже частично слипается с ними. В результате лед нарастает не одинаковым слоем, а отдельными выступами, образуя причудливые многолучевые формы, напоминающие звезды или морских ежей», - цитирует слова Максима Червякова телеканал «Саратов 24».

Не исключено, что град в ближайшее время обрушится и на Самарскую область. Синоптики прогнозируют вероятность таких осадков 30 и 31 июля 2026 года.

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