Самарцы поддержали открытие больницы в бывшем здании суда на улице Авроры

В этом районе отсутствует медицинское учреждение стационарного обслуживания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Самары поддержали идею об открытии больницы в бывшем здании арбитражного суда на улице Авроры. Напомним, что общественные обсуждения на эту тему проводила мэрия. Их итоги подвели на днях, было получено 69 положительных мнений.

«В границах улиц 4-й проезд, Московское шоссе, Авроры, Ивана Булкина, Дыбенко отсутствует медицинское учреждение стационарного обслуживания», – говорится в обосновании документа.

Открытие медицинского стационара поддержали как жители близлежащих домов, так и юридические лица, так как планируют там проводить диспансеризацию и медосмотры для своих сотрудников.

Напомним, что здание на улице Авроры в 2023 году продали ООО «Интеграл», именно эта компания и попросила предоставить разрешение на вид использования этой территории.

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